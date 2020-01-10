Мужчина сделал необычное предложение в кинотеатре

Ему понадобилось шесть месяцев, чтобы принц и принцесса превращались в мультипликационные версии его самого и его девушки.

Режиссер короткометражек и рекламных роликов американец Ли Лочлер придумал оригинальный способ сделать своей девушке предложение. Он отредактировал ключевую сцену из любимого мультфильма своей девушки Стхути Дэвид "Спящая красавица" так, что вместо героев на экране появлялись мультипликационные версии их самих, пишет Esquire.

Лочлер потратил на это шесть месяцев. В результате в сцене, где принц Филипп целует принцессу Аврору, их образы изменяются и герои становятся похожи на Ли и Стхути. А затем нарисованный Ли достает коробочку с кольцом.

Лочлер позвал девушку посмотреть этот мультфильм 30 декабря и записал все на видео. Девушка даже не догадывалась, что для этого он арендовал целый зал в бруклинском кинотеатре и пригласил на сеанс друзей, родственников, а также массовку, которую нашел на Reddit.

9 января Лочлер выложил видео реакции девушки на происходящее. Сначала она не понимала, почему изменились герои мультфильма и откуда у принца появилась коробка с обручальным кольцом. А потом ее захлестнули эмоции.

В это время молодой человек встал на одно колено.

Я люблю тебя всем сердцем, желудочками, предсердиями и клапанами… Она кардиолог! - пояснил автор ролика присутствующим. - Согласна ли ты жить долго и счастливо со мной?

Девушка ответила "Да", но не сразу. Пока она пыталась справиться с эмоциями, герои на экране тоже ждали ее ответа. А уже после появились финальные кадры из "Спящей красавицы".

Кстати, Лочлер подготовил и запасной вариант концовки, на случай, если девушка сказала бы "Нет". В этой версии появляются грустные гномы, которые начинают плакать.

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