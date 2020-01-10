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Женщина обещала «помочь» с получением дипломов в СКО

Своим жертвам она обещала за вознаграждение помочь устроиться в якобы созданные по специальной программе "ускоренные группы обучения".

Фото : camonitor.kz10 января 2020, 21:05

В Северо-Казахстанской области полицейские расследуют дело по 40 эпизодам мошенничества, передает корреспондент МИА "Казинформ".

По информации пресс-службы департамента полиции, подозреваемая 39-летняя жительница Петропавловска обещала доверчивым североказахстанцам помочь в ускоренной форме приобрести диплом о высшем образовании.

Воспользовалась мошенница и отсутствием заочной формы обучения. Своим жертвам она обещала за вознаграждение помочь устроиться в якобы созданные по специальной программе "ускоренные группы обучения" для студентов со средним специальным образованием.

Некоторые месяцами ожидали обещанных услуг, отказываясь верить в обман. Иногда потерпевшие не спешат обратиться в полицию, опасаясь последствий, поскольку поневоле принимали участие в обмане. Им была предложена скидка при условии, что они приведут новых клиентов. Однако если в их действиях отсутствовал преступный умысел, уголовная ответственность им не грозит, - сказал заместитель начальника управления полиции Петропавловска Альнур Ахмедьяров.

Сейчас в деле насчитывается 40 эпизодов. Но, судя по всему, это не полный список пострадавших. Сумма ущерба уже превысила 13 млн тенге. Полицейские обратились ко всем, кто стал жертвой мошенницы, и просят сообщить об этих фактах для восстановления полной картины преступления.


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