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Украина запросила у Австралии и Британии данные об авиакатастрофе

Ранее офис генпрокурора Украины обратился с аналогичной просьбой к Канаде.

Фото : rfi.fr10 января 2020, 21:27

Офис генерального прокурора Украины просит США, Австралию и Великобританию предоставить имеющуюся у них информацию об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране, сообщает РИА Новости.

Ранее офис генпрокурора Украины обратился с аналогичной просьбой к Канаде.

Офис генерального прокурора обратился к Канаде, США, Австралии и Великобритании с просьбой предоставить имеющуюся у них информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании "МАУ", - говорится в сообщении офиса в Telegram-канале.

Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.


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