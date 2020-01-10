Наказание за домашнее насилие действительно ужесточено – Абаев

Говоря о предупреждениях, Даурен Абаев подчеркнул, что не стоит забывать об обстоятельствах дела.

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев прокомментировал поправки в законодательство об ответственности за бытовое насилие, передает zakon.kz.

Министр пояснил, почему за домашнее насилие отменили штрафы.

Если полностью изучить все поправки, а не только одну статью, то вы поймете, что наказание действительно ужесточено. Во-вторых, почему отменили штраф? Это взято из реальной жизни. Представьте себе ситуацию, когда жертва домашнего насилия подала заявление на супруга, а его обязали выплатить штраф. Где он возьмет деньги на выплату? Он берет из семейного бюджета. А иногда и вовсе из кармана из своей супруги – той самой потерпевшей. Ей, в свою очередь, проще пойти забрать заявление, чем отдавать заработанные деньги за проступки мужа, - сказал Абаев в эфире программы "Открытый диалог" на телеканале Хабар.

Говоря о предупреждениях, Даурен Абаев подчеркнул, что не стоит забывать об обстоятельствах дела.

А их рассматривает суд. Если суд посчитает нужным, то не будет никакого предупреждения, а будет сразу арест на 15 суток. Более того, это предупреждение фиксируется, и в случае повтора, правонарушителю дадут уже 20 суток без всяких предупреждений, - сказал министр.

Он также сообщил, как именно ужесточено наказание за домашнее насилие.

К примеру, за побои систематические нарушителю грозит от четырех до семи лет лишения свободы. За умышленное причинение легкого вреда арест увеличен с трех до пяти суток. Еще очень важно отметить - статья "Истязание" УК РК переведена из частной в частно-публичную плоскость. То есть, если раньше потерпевшей самой приходилось собирать доказательства для суда, к примеру проходить судебно-медицинскую экспертизу, и так далее, то теперь этим будет заниматься полиция. А в суде поддерживать обвинения будет не частное лицо, а прокурор", - сказал Абаев.

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