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Cуд Абхазии постановил назначить новые выборы президента

Суд отменил решение ЦИК об итогах выборов президента.

Фото : obzor.io11 января 2020, 01:20

Верховный суд Абхазии в пятницу отменил решение ЦИК страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы, передает ТАСС.

Таким образом, судебная коллегия удовлетворила кассационную жалобу оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, признавшего законными итоги второго тура выборов президента.

Коллегия по административным делам Верховного суда определила решение <…> по исковому заявлению Квицинии о признании незаконным решение ЦИК об итогах выборов отменить полностью и принять по делу новое решение. Отменить решение ЦИК об итогах выборов <...>. Назначить повторные выборы в установленные законом сроки - сказал судья Темур Тарба.

Определение Верховного суда Абхазии вступило в силу в пятницу, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте суда.

Определение суда кассационной инстанции от 10 января 2020 года вступает в силу с момента провозглашения, - говорится в пресс-релизе.

Как уточнила журналистам адвокат истца, оспорившего итоги выборов, Инга Габелая, "в порядке надзора есть такой шанс [обжаловать], но данное решение вступило в законную силу сегодня и подлежит немедленному исполнению, даже обращение в надзор не является основанием для приостановления решения кассационной коллегии Верховного Суда, которое вынесено сегодня".


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