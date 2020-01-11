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В Италии разработали дом по цене смартфона

Строительство здания занимает 100 часов.

Фото : 3D WASP11 января 2020, 06:57

Итальянская компания 3D WASP разработала проект дома по цене не превышающей стоимость iPhone последней модели, около 900 евро (380 тысяч тенге), передает lenta.ru cо ссылкой на El Mundo.

Постройка сделана из смеси природного происхождения: 25 процентов — это почва, добываемая непосредственно в месте строительства (глина, ил и песок), 40 процентов — рисовая солома, 25 процентов — рисовая шелуха, 10 процентов — известь.

Конструкция дома позволяет экономить на отоплении, предполагая максимальное использование солнечного света, поступающего через большое окно. Еще один плюс здания — предельная сейсмоустойчивость.

Стоимость дома не превышает стоимости iPhone последней модели, отмечает издание, составляя около 900 евро (380 000 тенге). Технология, используемая фирмой, позволяет печатать и более крупные структуры из бетона и геополимеров, но проект небольшого дома, о котором идет речь, предусматривает минимальное воздействие на окружающую среду.


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