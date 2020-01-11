Украинцы возмутились продажей консервов с "кусочками русскоязычных младенцев"

На одной из консервных банок указано, что продукт "содержит кусочки русскоязычных младенцев".

Бывший депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко возмутился продажей в стране консервов с провокационными названиями, сообщает lenta.ru.

Журавко опубликовал на странице facebook фотографии мясных консервов с названиями "Сепар в сметане", "Сепар в масле", "Снегирь православный" и "Сепар луганский выдержанный". На одной из банок указано, что продукт "содержит кусочки русскоязычных младенцев".

По словам политика, продукт продвигает бывший участник гражданского конфликта на юго-востоке страны Александр Грамарчук. На этикетках товара изображен черно-красный флаг "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, движение запрещено в России).

А ведь здесь прямой антисемитизм, разжигание ненависти, глумление над усопшими людьми, каннибализм! И вы хотите сказать, что вы с помощью таких моральных уродов построите государство? Да у вас его просто не будет! - заявил Журавко.

Он добавил, что в стране "не осталось ничего человеческого", и выразил сомнение, что, увидев эти продукты, жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) захотят вернуться на Украину.

Вооруженный конфликт на территории Донбасса начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против с ДНР и ЛНР, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!