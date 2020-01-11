11 января во всех регионах Казахстана ожидается туман

Местами по республике сохраняется туман, на юге и юго-западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель.

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз погоды по территории Казахстана на 11 января, передает zakon.kz.

В ближайшие сутки существенных изменений в погоде Казахстана не ожидается. Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем, местами ожидаются осадки (преимущественно снег).

В Алматинской области в районе Алакольских озер ветер 15-20 м/с, ночью и утром местами ожидается туман. В Жамбылской области местами сохраняются туман, гололед, низовая метель. В Туркестанской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской, Атырауской областях местами – туман, гололед. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем-3°, Преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем-12°, Преимущественно ясно.

Прогноз погоды на 11 января.

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