Стало известно имя следующего соперника "Канело"

Он будет приурочен к празднованию Синко де Майо.

Следующий поединок звездного мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (53-1-2, 36 КО) состоится 2 мая в Лас-Вегасе (США), передает Vesti.kz.

Он так же традиционно будет приурочен к празднованию одного из главных праздников его страны - Синко де Майо.

На следующей неделе будет объявлен соперник "Канело" - им станет непобежденный британский экс-чемпион среднего веса, ныне владеющий титулом WBO в суперсредней категории (до 76,2 килограмма) Билли Джо Сондерс (29-0, 14 КО). Поединок пройдет в рамках дивизиона до 76,2 килограмма и фактически будет объединительным, поскольку здесь Альварес владеет второстепенным титулом WBA Regular, сообщает BoxingNews24.

Главным событием андеркарта может стать бой проспекта легкого веса (до 61,2 килограмма) американца Райана Гарсии (19-0, 16 КО) и экс-чемпиона мира в трех категориях венесуэльца Хорхе Линареса (46-5, 28 КО) - рассказал президент Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.

Для этого Гарсии и Линаресу предстоит выиграть ближайшие поединки в рамках вечера бокса 14 февраля в Анахайме (США): Райан встретится с никарагуанцем Франсиско Фонсекой (25-2-2, 19 КО), а с соперником для Хорхе пока не определились.

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