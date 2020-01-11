Объявлена примерная дата третьего боя Головкина с "Канело"
Третий бой легендарных спортсменов может пройти этой осенью.
Фото : 24kz11 января 2020, 11:34
Известный американский инсайдер из The Athletic Майк Коппинджер ответил на вопрос одного болельщика о потенциальной трилогии Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), сообщает Sports.kz.
— Мы увидим третий бой Головкина и «Канело»?
— Я на это надеюсь. Возможно, осенью.
Ранее промоутер Эдди Хирн говорил, что планирует организовать третий поединок в сентябре.
Напомним, первый бой завершился спорной ничьей, а во втором Альварес победил решением большинства голосов судей.
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