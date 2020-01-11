Полиция нашла мужчину, ударившего подростка в автобусе в Алматы
По данному факту проводятся следственные действия.
Фото : 24kz11 января 2020, 11:55
Задержан 50-ти летний мужчина по факту хулиганства, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП города Алматы.
Ранее сообщалось, что социальной сети Facebook жительница Алматы Елена Семенова опубликовала пост, в котором рассказала о вопиющем случае, произошедшим с ее сыном в автобусе по дороге на Медео.
Моего 17-летнего сына в маршруте номер №12 в районе Ритц Паласа по проспекту Достык около 14:45-15:00 часов здоровый мужик ударил в челюсть. Никто в автобусе не заступился за детей. На Медео к сыну подошли девочки, которые ехали в том же автобусе и сказали, что это было страшно, - написала она в Facebook.
В ходе допроса, подозреваемый Т. 1970 года рождения свою вину признал полностью.
Полицией изъят видеоматериал из салона автобуса, на котором зафиксирован момент конфликта и противоправные действия со стороны мужчины. По данному факту проводятся следственные действия, по окончанию которых будет принято процессуальное решение.
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