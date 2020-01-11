В ресторан въехал грузовик в Костанае

Водитель КАМАЗа не пострадал.

В городе Костанай 10 января в 23.23 мин произошло ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационный портал Алау.

На перекрёстке Баймагамбетова — Тауельсыздык произошло столкновение грузового автомобиля марки «КАМАЗ» под управлением 53-летнего водителя и легкового автомобиля марки ВАЗ 2114, под управлением 20-летнего водителя, - сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

В результате ДТП водитель легковой машины и его 19-летний пассажир получили различные телесные повреждения.

После столкновения КАМАЗ въехал в здание ресторана. По данному факту проводится расследование. Водитель КАМАЗа не пострадал.

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