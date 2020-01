Президент Ирана поручил устранить недостатки системы ПВО, сбившей самолет

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

Политик также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752