Президент Ирана поручил устранить недостатки системы ПВО, сбившей самолет

Расследование продолжится.

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки, - говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.

Политик также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.

В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

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