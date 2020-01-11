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Президент Ирана поручил устранить недостатки системы ПВО, сбившей самолет

Расследование продолжится.

Фото : salamnews.org11 января 2020, 13:31

Президент Ирана Хасан Роухани распорядился принять необходимые меры для компенсации за сбитый самолет, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он заявил, что Тегеран продолжит расследование катастрофы.

Расследование продолжится для установления и преследования по закону причин этой великой трагедии и непростительной ошибки, - говорится в заявлении Роухани, опубликованном в Twitter.

Политик также заявил о необходимости устранить недостатки иранской системы ПВО.
В свою очередь, глава МИД Ирана Джавад Зариф написал в Twitter, что к авиакатастрофе привела "человеческая ошибка в период кризиса, спровоцированного авантюризмом США".


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