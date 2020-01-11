Зеленский призывает Иран, взять полную ответственность за крушение
Мы ожидаем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечение виновных, возвращение тел мертвых, платежи.
Фото : kremlin.ru11 января 2020, 14:51
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что в Киеве ожидают полного признания вины от иранских властей, а также официальных извинений и выплат, сообщает РИА новости.
Ранее в генштабе вооруженных сил Ирана рассказали, что пассажирский Boeing украинской авиакомпании "Международных авиалиний Украины", потерпевший крушение под Тегераном, был сбит случайно в результате "человеческой ошибки".
Президент Ирана Хасан Роухани в Twitter заявил, что Тегеран предпримет необходимые меры для компенсации за сбитый самолет, а виновные будут преследоваться по закону.
Мы ожидаем от Ирана готовности к полному и открытому расследованию, привлечение виновных, возвращение тел мертвых, платежи, – написал украинский лидер в Facebook.
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