Есть компромисс - советник Токаева о покупке жилья на пенсионные деньги

Он встретился с министром труда и соцзащиты.

Внештатный советник Президента Токаева Олжас Худайбергенов рассказал о встрече с министром труда и социальной защиты населения по вопросу использования пенсионных накоплений на покупку жилья, передает zakon.kz.

Вчера два раза встречался с министром труда, сегодня была общая встреча в Администрации президента по вопросу использования пенсионных накоплений на покупку жилья. В общем, есть компромисс: сейчас можно согласиться с тем, чтобы для этих 102 тысяч граждан дадут возможность использовать пенсионные накопления для покупки жилья, также возможно, что цифра вырастет (об этом дам знать чуть позже); далее продолжится работа по реформе пенсионной системе в целом, и там уже, дай Бог, будут встроены механизмы, предполагающую общую связку пенсионной и жилищной системы (даты и прочие детали, надеюсь, прояснятся до конца марта, сообщу отдельно), - написал Худайбергенов в Facebook.

Кроме того, отметил советник, министр также является сторонником сингапурской модели.

Также мы оба считаем, что ее, естественно, надо адаптировать.В таком контексте, на мой взгляд, поручение президента можно считать выполненным. Естественно, в конечном счете, выполнено или нет, оценку даст сам президент. В общем, компромисс есть, работаем дальше! - отметил Олжас Худайбергенов.

Ранее Худайбергенов выступал против такого решения Минтруда.

Я был 100% против такого решения. Президенту нужно было решение, которое устраивает 99% населения, а не 1%, – сообщал накануне советник.

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