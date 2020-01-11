Пожилым инвалидам по зрению подарили "просрочку"

Срок годности у булочек, конфет и фруктового сока истек в сентябре 2019 года.

В Курганской области России бушует скандал в связи с тем, что пожилым инвалидам по зрению на Новый год подарили наборы из испорченных продуктов. Об этом пишет EADaily.

Срок годности у булочек, конфет и фруктового сока истек в сентябре 2019 года.

26 декабря моя бабушка посетила утренник в обществе слепых в Кургане, где проходил новогодний праздник. Всем участникам выдали подарки. Бабушка распределила его содержимое между внуками. Все продукты оказались просроченными. В подарке также была жвачка и энергетические напитки. Пожилые люди такие продукты не употребляют. Это форменное издевательство, - рассказала внучка потерпевшей пенсионерки.

Наборы из "просрочки", вредных для здоровья энергетиков и жевательной резинки получили и другие пожилые инвалиды по зрению из Зауралья. Судя по реакции курганского регионального отделения общества слепых, акт издевательства над пожилыми больными людьми их поверг в недоумение. Подарки для пенсионеров общество слепых получает от частных фирм-благотворителей, которые отзываются на просьбы социальных служб порадовать инвалидов по зрению на Новый год.

"Просрочку", жвачку и энергетические напитки курганским инвалидам предоставил крупный курганский бизнесмен Алексей Якимов, совладелец торгового комплекса "Оазис". Как заявили в местном обществе слепых, Якимов за свой счет помогает инвалидам по зрению с подарками более 12 лет.

Мы давно сотрудничаем с обществом слепых. Подарки формировали, конечно, из качественных товаров с нормальными сроками годности. Но, возможно, произошла ошибка - на складе могли перепутать коробки. Проверка еще не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная. Мы стараемся помогать тем, кто имеет меньше возможностей, хотели бы и дальше заниматься такой деятельностью. Обещаю, что мы усилим внутренний контроль, чтобы не допускать таких инцидентов, будем внимательнее формировать наборы, - объяснил ситуацию Якимов.

Позиция социальных служб по инциденту следующая: испорченные и вредные для стариков продукты в подарки попали, скорее всего, по вине одного из сотрудников общества слепых. Жители Зауралья, комментируя инцидент в соцсетях, склоняются к мнению, что местная соцзащита не хочет портить отношений с Якимовым.

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