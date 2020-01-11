Захотел умереть, когда услышал о крушении - генерал КСИР об украинском самолете

ВКС КСИР выразили готовность следовать любым распоряжениям властей страны.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, передает ТАСС.

Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти [страны], - сказал он.

Хаджизаде добавил, что "захотел умереть, когда услышал о крушении украинского самолета, чтобы не быть свидетелем этой трагедии".

По его словам, "система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент".

Генштаб ВС Ирана не пытался скрыть причину крушения украинского самолета, но хотел провести расследование, отметил генерал.

Задержка сообщения произошла не потому, что кто-то хотел скрыть [причину катастрофы], а потому что генштаб должен был провести расследование, - цитирует его агентство ISNA.

Амир Али Хаджизаде отметил, что "самолет был идентифицирован как крылатая ракета". Как отмечает командующий ВКС КСИР, "у оператора было 10 секунд, чтобы принять решение".

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