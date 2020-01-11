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Захотел умереть, когда услышал о крушении - генерал КСИР об украинском самолете

ВКС КСИР выразили готовность следовать любым распоряжениям властей страны.

Фото : censor.net.ua11 января 2020, 17:18

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) признал ответственность за крушение украинского самолета под Тегераном. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, передает ТАСС.

Мы признаем всю ответственность и готовы следовать любым распоряжениям, которые примут власти [страны], - сказал он.

Хаджизаде добавил, что "захотел умереть, когда услышал о крушении украинского самолета, чтобы не быть свидетелем этой трагедии".

По его словам, "система противовоздушной обороны страны была в состоянии максимальной готовности в ночь, когда произошел инцидент".

Генштаб ВС Ирана не пытался скрыть причину крушения украинского самолета, но хотел провести расследование, отметил генерал.

Задержка сообщения произошла не потому, что кто-то хотел скрыть [причину катастрофы], а потому что генштаб должен был провести расследование, - цитирует его агентство ISNA.

Амир Али Хаджизаде отметил, что "самолет был идентифицирован как крылатая ракета". Как отмечает командующий ВКС КСИР, "у оператора было 10 секунд, чтобы принять решение".


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