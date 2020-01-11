Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Штормовое предупреждение объявлено в трех областях

Синоптики прогнозируют дождь, снег и туман.

Фото : Pixabay11 января 2020, 18:12

12 января в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Туркестанской области ожидаются в горах сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед. Вероятность шторма 95-100%.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты