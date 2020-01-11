Штормовое предупреждение объявлено в трех областях

Синоптики прогнозируют дождь, снег и туман.

12 января в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Так, в Туркестанской области ожидаются в горах сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.

В Костанайской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед. Вероятность шторма 95-100%.

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