Штормовое предупреждение объявлено в трех областях
Синоптики прогнозируют дождь, снег и туман.
Фото : Pixabay11 января 2020, 18:12
12 января в трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
Так, в Туркестанской области ожидаются в горах сильные осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный местами 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
В Костанайской области местами сохраняется туман. Вероятность шторма 90-95%.
В Кызылординской области местами ожидаются туман, ночью местами гололед. Вероятность шторма 95-100%.
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