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"Барыс" вчистую проиграл домашний матч "Авангарду"

Завтра в 17:00 по времени Нур-Султана "Барыс" дома примет ярославский "Локомотив".

Фото : sports.kz11 января 2020, 18:57

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" принимал омский "Авангард", пишет Sports.kz.

Это противостояние было за вторую строчку Восточной конференции лидерство в дивизионе Чернышева, до него казахстанский клуб дважды за сезон победил российский на выезде. Тем не менее, начался поединок для астанчан неудачно, уже на 70-й секунде Павел Дедунов счет открыл, команды демонстрировали открытый хоккей без грубости, и минимальный перевес гостей держался до заключительной двадцатиминутки, где Вячеслав Войнов снял все вопросы, а итог подвел Роб Клинкхаммер. 3:0 - победа россиян в матче без удалений.

Завтра в 17:00 по времени Нур-Султана "Барыс" дома примет ярославский "Локомотив".

"Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) - "Авангард" (Омск, Россия) 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Шайбы:

0:1 - 01:10 Дедунов (Потапов). В равенстве
0:2 - 53:02 Войнов (Дедунов, Потапов). В равенстве
0:3 - 59:44 Клинкхаммер. В равенстве, в пустые ворота

Вратари: Паскуале - Бобков

Штраф: 0:0 (0:0, 0:0, 0:0).


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