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Иран детально объяснил ошибочный удар по украинскому лайнеру

На принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.

Фото : rbc.ua11 января 2020, 19:36

Оператор иранской системы ПВО определил украинский Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) как вражеский объект. Об этом рассказал командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде, передает Lenta.ru.

Из-за помех в связи о "вражеском объекте" не доложили командованию, поэтому решение выпустить крылатую ракету приняли самостоятельно. По словам Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, и он сделал неправильный выбор и запустил ракету по цели.

Хаджизаде также рассказал о просьбе к властям Ирана прекратить авиасообщение на время ракетного удара по военным базам США, однако требование не было выполнено.

Ранее командующий ВКС КСИР взял на себя ответственность за крушение самолета и признался, что захотел умереть, когда узнал об авиакатастрофе.

Власти Ирана 11 января заявили, что украинский Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения был назван "человеческий фактор". Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф пояснил, что ошибка была допущена в кризисный период из-за "авантюризма" США.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.


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