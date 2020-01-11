Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной султана Омана

Султан Кабус останется в памяти справедливым и мудрым правителем, любившим свою страну и народ - Елбасы.

Первый Президент Казахстана с глубокой скорбью воспринял весть о кончине правителя Султаната Оман султана Кабуса бен Саида Аль Саида, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

"Встречался с султаном Кабусом несколько раз и убежден, что он действительно был настоящим патриотом Омана. Он был политиком, внесшим большой вклад в процветание своей страны, благосостояние ее граждан.

Он внес значимый вклад в укрепление сотрудничества и развитие отношений между Казахстаном и Оманом, основанных на взаимной дружбе и доверии.

Уверен, что султан Кабус останется в памяти справедливым и мудрым правителем, любившим свою страну и народ.

В эти траурные дни, разделяя горечь утраты, я выражаю соболезнования народу Омана, родным и близким султана", - говорится в телеграмме.

Ранее соболезнования также выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

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