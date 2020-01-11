Пилот сбитого самолета был на связи с Тегераном до последней секунды

Для отмены рейса из Тегерана не было никаких оснований, власти Ирана не сообщали о каких-либо угрозах для жизни пассажиров.

Диалог пилота сбитого самолета Международных авиалиний Украины с аэропортом Тегерана велся до самого момента катастрофы. Об этом сообщил президент МАУ Евгений Дыхне, передает Life.

- Мы убедились в том, что диалог с аэропортом был до последней секунды происшествия, до последней секунды было согласование маршрута, поворота - это все есть в материалах расследования, - сказал он.

Отмечается, что для отмены рейса из Тегерана не было никаких оснований, власти Ирана не сообщали о каких-либо угрозах для жизни пассажиров.

Напомним, украинский лайнер, вылетевший из Тегерана в Киев, разбился вскоре после взлета утром 8 января. В результате погибли все пассажиры и члены экипажа. Был обнародован список погибших, также в Сети появились видео крушения и фото с места катастрофы.

Тегеран признал, что украинский самолет был сбит случайно. Президент Ирана пообещал привлечь к ответственности виновных в крушении украинского "боинга" и распорядился принять меры для компенсации за сбитый лайнер. Позднее глава КСИР раскрыл подробности крушения украинского самолета Boeing.

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