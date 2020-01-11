Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Прокатный Volkswagen протаранил Toyota в Алматинской области

Полицейские направили водителя VW Polo на медицинское освидетельствование.

Фото : zakon.kz11 января 2020, 21:21

На Кульджинском тракте не доезжая до поселка Бесагаш произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

Водитель арендованного Volkswagen Polo врезался в Toyota Camry. По словам водителя Camry, он ехал на небольшой скорости в потоке. В один момент в него сзади врезался VW Polo.

Он вышел из авто и обратил внимание на состояние водителя Polo. Как показалось мужчине, водитель Polo был пьян. Однако молодой парень утверждал, что пил алкоголь вчера, а запах остался. С ним в машине находилась женщина, которая тоже по утверждению водителя Camry была пьяна.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. Они же направили водителя VW Polo на медицинское освидетельствование.

В аварии пострадала подросток, которая находилась на заднем пассажирском сидении Toyota Camry.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты