Елена Рыбакина стала финалисткой Shenzhen Open-2020

Финал в Шеньжене принес Елене Рыбакиной 180 очков в мировой рейтинг и 88 400 долларов.

В китайском Шеньчжене завершился турнир WTA с призовым фондом 750 тысяч долларов, который проходил с 6 по 11 января 2020, передает zakon.kz.

Представляющая Казахстан 20-летняя Елена Рыбакина, в шаге от главное трофея турнира уступила первенство 25-летней россиянке Екатерине Александровой со счетом 2:6, 4:6.

Казахстанская теннисистка, занимающая 36-е место в рейтинге WTA и посеянная под 7-м номером, не смогла преодолеть противостояния второй ракетки России, занимающей 34-е место в мировом рейтинге. Екатерина Александрова 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 15 брейк-пойнтов. На счету Елены Рыбакиной 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка. Продолжительность противостояния составила 1 час 14 минут.

На самом деле 20-летняя теннисистка проявила характер, чтобы показать бой после того, как была сломлена в первом сете. Она продолжала устанавливать преимущество, ведя в счете 4-2, и подача в этот момент казалась вполне подходящей для того чтобы выровнять матч. Однако Александрова проявила впечатляющее упорство, сделав еще один удачный розыгрыш в игре - прокомментировали финальный матч на сайте WTA.

Финал в Шеньжене принес Елене Рыбакиной 180 очков в мировой рейтинг и 88 400 долларов. Для российской теннисистки это первый титул WTA, а для Рыбакиной он мог бы стать вторым после прошлогодней победы в Бухаресте. Стоит отметить, что уже в ближайший понедельник, 13 января обе теннисистки станут первыми ракетками своих стран.

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