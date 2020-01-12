Стали известны подробности смерти ребенка, проглотившего батарейку

По факту смерти ребенка ведется расследование.

Атырауским медикам не удалось спасти одиннадцатимесячного ребенка, проглотившего батарейку от пульта. С опасным предметом в желудке малыш находился целых пять дней, пишет "Прикаспийская коммуна".

По информации пресс-службы областного акимата, сложилась следующая картина: 22 декабря в приемное отделение Атырауской областной детской больницы поступил ребенок с подозрением на то, что он проглотил батарейку от дистанционного пульта от телевизора. Срочно был сделан рентген, который показал наличие инородного тела внутри малыша. Однако врач, осмотрев ребенка, отпустил его домой, поручив родителям наутро привезти его обратно. Далее, 23 декабря, маленького пациента принял дежурный хирург и направил его к педиатру.

- Но родители, так и не дойдя до педиатра, забрали мальчика домой. Спустя три дня вечером в тяжелом состоянии ребенок вновь был доставлен родителями в ОДБ, где был госпитализирован в хирургическое отделение, - отмечено в пресс-службе. - В тот же день ему были проведены попытки эндоскопического изъятия инородного тела с помощью общего наркоза, но предмет был достаточно большой, и сделать это не удалось.

27 декабря операцию провел приглашенный внештатный врач-эндоскопист. При изъятии инородного тела у больного были выявлены признаки перфорации. Несмотря на проведение срочной операции, состояние ребенка только ухудшалось, не помогли и реанимационные мероприятия. На следующее утро от дыхательной и сердечной сосудистой недостаточности мальчик умер.

По словам директора Атырауской областной детской больницы Нуркабыла Айтмухамбетова, по факту смерти ребенка ведется расследование.

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