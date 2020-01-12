Президент Ирана попросил прощения у Украины

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности.

Президент Ирана Хасан Роухани попросил прощения за сбитый украинский самолет Boeing 737-800. Об этом сообщается на сайте президента Украины Владимира Зеленского, передает zakon.kz.

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

Хасан Роухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших. Он принес извинения за трагедию, которая забрала 176 жизней. Глава Ирана полностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны.

Официальный Тегеран заверил, что все причастные к авиакатастрофе будут привлечены к ответственности, а украинской экспертной группе будет оказана вся необходимая поддержка для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения ее расследования без каких-либо задержек и препятствий. Ожидаю дальнейшего конструктивного взаимодействия с Ираном в соответствии с нормами международного права, – сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями.

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться, – подчеркнул президент Украины.

Хасан Роухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

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