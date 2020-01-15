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Снежные барсы спустились с гор к людям в Кыргызстане

Один был ранен, а другой настолько стар, что не мог охотиться.

Фото : Pixabay15 января 2020, 00:00

В январе в разных областях Кыргызстана к людям спустились два снежных барс, пишет Sputnik Кыргызстан.

Первого зверя нашли 9 января в Таласской области. Раненый хищник забрался на дерево, местные жители поймали его и передали ветеринарам. Молодого барса, которому нет и двух лет, доставили в Бишкек и прооперировали. Оказалось, что в него стреляли из дробовика. Всего в теле животного обнаружили более 60 дробинок. Операция длилась полтора часа, из головы барса вытащили 18 дробинок. Сейчас он восстанавливается.

Второй барс был обнаружен в Джумгальском районе Нарынской области. Самка, которой, по оценкам специалистов, 11-12 лет, уже не могла охотиться из-за отсутствия трех клыков и спустилась на зимовье Кашка-Суу, где пыталась напасть на жеребенка. Собаки загнали зверя в сарай, а хозяин зимовья вызвал охотоведа. Барса доставили в Бишкек и осмотрели ветеринары. После хищницу отправили в реабилитационный центр в селе Ананьево, где ей обеспечат уход и питание.


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