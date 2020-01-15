Таразский насильник сестры получил 15 лет

Правда раскрылась лишь после того, как 13-летняя школьница забеременела. Отцом ребенка оказался 22-летний брат семиклассницы.

В Жамбылской области вынесли приговор мужчине, который шесть лет насиловал собственную сестру. Подсудимого признали виновным и отправили в тюрьму на 15 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

– Эти действия он совершал с 2013 года до января 2019-го. По показаниям девочки, все происходило, когда никого не было дома. Девочка боялась кому-либо рассказывать о том, что брат с ней делал, потому что он ей угрожал, - сказала судья Ляззат Ильясова.

Правда раскрылась лишь после того, как 13-летняя школьница забеременела. Отцом ребенка оказался 22-летний брат семиклассницы.

Девочка рассказала, что до 4-го класса вообще не понимала, что с ней делают. А когда подросла и начала задавать вопросы, родственник стал ее запугивать. По медицинским показателям подростку пришлось сделать аборт. Но генетическая экспертиза подтвердила отцовство. Во время следствия удалось установить и то, что брат с сестрой не являлись кровными. Об этом подсудимый, правда, не знал. Оказалось, отец усыновил его еще с первой женой. А когда женился во второй раз, забрал мальчика в новую семью, где родились четыре дочери. Остальных девочек подсудимый не трогал.

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