Мужчина вернулся в Россию после 30-ти лет рабства в Казахстане

Родился Дмитрий недалеко от Нижнего Новгорода. В 90-е поехал к брату в Каменск-Уральск.

Сегодня вернулся в Россию мужчина, который в течение 30-лет находился в Казахстане в трудовом рабстве, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Родился Дмитрий недалеко от Нижнего Новгорода. В 90-е поехал к брату в Каменск-Уральск. В поисках работы попадал то к одним хозяевам, то к другим. Последние 11 лет жил в Алматинской области. Из документов у него был лишь старый советский паспорт. Вызволить его из трудового плена помог неравнодушный молодой человек, который привез мужчину в Костанай и обратился в общественный фонд.

Однако, вернуться домой долгое время Дмитрий не мог из-за проблем с получением российского гражданства. Он не показывал своего лица и скрывал фамилию, так как боялся, что бывшие "хозяева" его найдут. Даже перед отправкой Дмитрий отказался от съемок до тех пор, пока не пересечет российскую границу.

Два месяца понадобилось РФ, чтобы дать ему гражданство. Еще два месяца делался паспорт, после того как паспорт сделался, Дмитрий съездил в Астану, получил паспорт. Вчера мы ему сделали регистрацию здесь. Для того, чтобы он смог выехать, и сегодня рано утром он покинул нашу страну, для того чтобы уже в Москве встретится с родственниками, - сказала руководитель ОФ "Дамыту" Нина Косюк.

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