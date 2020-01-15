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Преимущественно по всему Казахстану ожидается снег

Лишь на западе ожидается погода без осадков.

Фото : pixabay15 января 2020, 06:06

Ложбина циклона, с центром над Карским морем, принесет осадки, преимущественно в виде снега, на большую часть республики, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-22 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, в Кызылординской области ночью и утром – ветер 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с метелью.

В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем-2°, Преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем-5°, Облачно: слабый снег.

Прогноз погоды на 15 января.


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