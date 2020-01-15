В Алматы малообеспеченным семьям бесплатно проводят газ

Социальную акцию провели власти Наурызбайского района совместно с подрядной организацией.

На одной из встреч с населением аким мегаполиса Бакытжан Сагинтаев поручил рассмотреть возможность на безвозмездной основе подключить газ к домам жителей, которые не могут себе этого позволить, передает передает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Муж Турсынгуль Жолановой погиб несколько лет назад. С тех пор несовершеннолетнюю дочь женщина воспитывает одна. В прошлом году она написала письмо акиму города и просила 50-процентную скидку на подключение к голубому топливу. Местным властям удалось договориться с подрядчиком и провести газ совершенно бесплатно.

Обращаясь к акиму города, я написала, что у меня нет возможности оплатить подключение. Рассказала о своих проблемах. Всех, кому сегодня бесплатно провели газ, я хорошо знаю, они все остро нуждаются в поддержке государства, - говорит женщина.

Ещё одна счастливица, которой в дом безвозмездно провели газ - Нысангуль Еркенова. Она работает тренером по гимнастике в районном центре "Бакытты отбасы". Молодая и инициативная женщина одна растит двоих детей. Говорит, ощутимая поддержка местной администрации поможет ей накопить средства на обучение детей.

Это непосильная сумма для моего бюджета. Я обратилась, и акимат очень быстро отреагировал на мое обращение. Со своей стороны, я также буду добросовестно выполнять свою работу в социальном центре, - говорит Нысангуль.

Всего с просьбой помочь провести газ в акимат Наурызбайского района обратились более двадцати малообеспеченных семей. В районной администрации пообещали рассмотреть все обращения.

Ранее эти дома отапливались твердым топливом, что, в свою очередь, экологически составляло проблемы и пожароопасные проблемы были, - отметил Жандос Такибаев, главный специалист отдела коммунального хозяйства Наурызбайского района.

Но на этом социальная акция не закончится, заверили в акимате. Совсем скоро в дома ещё 13 малообеспеченных семей района проведут долгожданный газ.

К нам поступило предложение из Наурызбайского района. Руководство одобрило данное обращение, и мы оплатили подключение этим семьям. Стоимость одного подключения составило 350 тысяч тенге. В общей сложности 8 семей - это 2 миллиона 800 тысяч тенге, - рассказал Сакен Бердибаев, представитель подрядной организации.

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