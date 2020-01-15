Здесь что, все бессмертные? Депутат парламента раскритиковала чиновников Кокшетау

Депутат парламента РК раскритиковала работу отдела архитектуры города Кокшетау.

На этой неделе Кокшетау посетила депутат парламента Меруерт Казбекова, где встретилась с предпринимателями и руководителями государственных структур, чтобы обсудить проблемные вопросы бизнеса передает zakon.kz со ссылкой на ИА Кокшетау Азия.

Как оказалось, особенно много вопросов назрело у Меруерт Казбековой к руководителю городского отдела архитектуры Бауржану Ташметову.

В первую очередь, депутат поинтересовалась, присутствует ли на встрече руководитель отдела архитектуры и вообще есть ли он, потому что на работе, по ее словам, застать его невозможно.

Главный архитектор города на встрече с депутатом не присутствовал, и отдуваться за шефа пришлось сотруднику отдела Джумабекову, который объяснил что у руководителя много совещаний.

Депутат Меруерт Казбекова возмутилась тем, как работает отдел архитектуры, и высказала, что она думает по этому поводу.

Это проблема, это единственный город, где творится такое безобразие по земле! Ни в одном городе такого нет. Здесь какие-то бессмертные, что ли все? - негодовала депутат.

Когда началось обсуждение проблемных вопросов, на которые мог ответить только руководитель отдела архитектуры, Меруерт Казбекова попросила присутствующего сотрудника отдела позвонить Ташметову и пригласить его на заседание.

На что Ташметов ответил, что прийти не может, потому как занят - выполняет поручение акима.

Меруерт Казбекова пообещала выяснить, чем таким срочным занят руководитель отдела архитектуры Бауржан Ташметов, что вынужден игнорировать визит депутата парламента.

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