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Наркодиллеры угрожают расправой "недобросовестным закладчикам"

Владельцами незаконных интернет-ресурсов объявлено вознаграждение за физическую расправу над ними - денежные суммы либо наркотики.

Фото : tvkrasnodar.ru15 января 2020, 09:20

По сообщению органов внутренних дел установлен механизм, по которому наркодиллеры наказывают "закладчиков", утаивших или потерявших полученные для реализации наркотики, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе мониторинга социальных сетей выявлен телеграм-чат, где размещается информация (паспортные данные, адрес проживания) о "закладчиках", по каким-то причинам не распространивших полученные наркотики.

Соглашаясь на участие в распространении наркотиков, "закладчики" в качестве гарантии вносят денежную сумму лицам, распространяющим наркотики через Интернет, или предоставляют свои персональные данные, адресные справки. Кроме этого, снимают на смартфон видео в онлайн-режиме с фиксацией привычных маршрутов передвижения - к месту жительства, учебы или работы.

На телеграм-чате владельцами незаконных интернет-ресурсов объявлено вознаграждение за физическую расправу над ними - денежные суммы либо наркотики.

В настоящее время полицией выявлено 65 лиц, в отношении которых может быть совершена расправа (26 жителей Нур-Султана, 19 - Павлодарской области, 16 –Петропавловска, 2 – Алматы, 2 – Тараза). Проводится работа по установлению владельцев телеграм-чата.

С ними работает полиция.

Министерство внутренних дел призывает граждан не участвовать в распространении сомнительной информации в интернет ресурсах, не распространять свои персональные данные через социальные сети. Родителям рекомендуется обращать внимание на фото и видео в смартфонах своих детей, содержащие информацию о месте жительства, паспортных данных, повседневных маршрутах передвижения.


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