Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрели ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК прошло пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрели ряд вопросов, передает zakon.kz.

Депутаты рассмотрели подготовку заключения по проекту Экологического кодекса Республики Казахстан, также подготовку заключения по проектам Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры"; "О государственной фельдъегерской связи"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования нормотворчества"; "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по гражданским делам"; "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата от 25 ноября 2005 года"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам улучшения бизнес-климата"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав потребителей"; "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров".

Кроме того, были обсуждены проекты законов "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о газоснабжении комплекса "Байконур"; "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения" (первое чтение).

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!