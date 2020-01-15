Какие специалисты востребованы в Казахстане 

В стране работают по найму 6,7 миллиона человек.

На казахстанском рынке труда наиболее востребованы специалисты сферы продаж, а также бухгалтеры и финансисты, сообщает zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

К декабрю прошлого года экономически активное население Казахстана (рабочая сила) достигло 9,19 млн человек — на 0,1% меньше, чем месяцем ранее, однако на 0,5% больше, чем год назад.

8,75 млн человек из них пришлось на занятое население (+0,5% за год), ещё 443,6 тысячи человек — безработные (+0,4% к показателю годом ранее). Уровень безработицы составил 4,8%.

По итогам третьего квартала прошлого года 76% занятых казахстанцев составляли непосредственно работающие по найму: 6,67 млн человек — на 0,9% больше, чем годом ранее. Соответственно, на самозанятых пришлось 31,6% от всех занятых граждан, или 2,1 млн человек (минус 0,6% за год).

Итоги рынка труда за 2019 год подвёл Исследовательский центр HeadHunter. Согласно данным компании, прирост числа вакансий в 2019 году составил 1,68% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Количество соискателей на портале hh.kz превысило 2,3 миллиона человек.

Самыми востребованными на рынке труда Казахстана стали представители следующих профессиональных областей: продажи (18,2%), бухгалтерия, управленческий учёт и финансы предприятия (8,3%), административный персонал (7,2%), информационные технологии, интернет и телеком (6,5%), а также банки, инвестиции и лизинг (6,5%).

ТОП-10 городов по размещению вакансий возглавляют Алматы, Нур-Султан и Караганда. Немногим уступают Атырау и Шымкент. Усть-Каменогорск, Павлодар, Костанай, Актобе и Уральск замыкают список городов — лидеров по размещению вакансий.

Среди соискателей самые востребованные профессиональные области таковы: продажи (12,9%), административный персонал (8,4%), бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия (8,3%), производство (5,9%). Сразу 19,1% пришлось на сферы, подходящие для начинающих карьеру и студентов. ТОП городов по размещению резюме практически идентичен списку по размещению вакансий, однако к лидерам присоединяется Костанай.

Наиболее востребованный размер заработных плат, согласно исследованию HeadHunter, в 2019 году, как и в 2018-м, находился в диапазоне от 120 тысяч до 180 тысяч тенге.

Напомним, по официальным данным Комитета по статистике МНЭ РК, по итогам третьего квартала 2019 года среднемесячная заработная плата в стране составляла 191,1 тыс. тг, против 186,5 тыс. тг во втором квартале и 161,8 тыс. тг — в третьем квартале 2018-го.

Реальный рост среднемесячной заработной платы за квартал достиг 2,5%, за год — 18,1%.

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