Почему цены на продукты продолжают расти

В период с 1 по 8 января цены на социально-значимые продовольственные товары выросли на 0,15%.

Несмотря на все меры, принимаемые правительством, продовольственная инфляция в Казахстане продолжает расти. В том числе повысились цены на социально значимые продовольственные товары. Почему это произошло, рассуждает Управляющий директор AERC (Центр исследований прикладной экономики) Олжас Тулеуов в посте в своем телеграмм-канале Tengenomika, сообщает zakon.kz.

Как отметил эксперт, по официальным данным Комстата, цены на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Казахстане с 1 по 8 января выросли на 0,15%, что на первый взгляд демонстрирует умеренно-сдержанный рост инфляция СЗПТ. Напомним, что СЗПТ составляют 10,7% от общей корзины индекса потребительских цен и включают в себя такие товары, как хлеб, мука, крупы, мясо, сахар, соль, овощи, кисло-молочные продукты и масло.

По мнению экономиста, инфляция СЗПТ в 0,15% на текущий момент связана с большим по сравнению с прошлым годом ростом цен на яйца, кисло-молочную продукцию и масло, овощи, крупы (в первую очередь гречку). При этом сдерживающий эффект на рост инфляции СЗПТ оказали сезонное падение цен на сахар и несезонное удешевление риса. В свою очередь в первую неделю января 2020 года динамика удорожания мяса (говядины) не сильно отличилась о роста цен этот продукт за аналогичный период прошлого года. К слову, с 1 по 8 января 2019 года инфляция СЗПТ составила 0,13%.

- Заметим, что текущее удорожание продовольствия в Казахстане может объясняться обесценением тенге к рублю и юаню (c начала года на 0,32% и 1,11%, соответственно), а также ростом цен на продукты питания в мире. Так, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных Наций (FAO), в мире за декабрь 2019 года на 0,3% подорожало мясные продукты, на 3,3% - молочные продукты, 1,4% - зерновые, 9,4% - растительные масла, 4,8% - сахар, – написал Олжас Тулеуов.

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