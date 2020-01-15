Браконьер убивал косуль в Караганде

По данному факту начато досудебное расследование.

В Караганде задержан браконьер, перевозивший две туши животных, предположительно, косуль, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

13 января при проведении оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" сотрудниками природоохранной полиции Департамента полиции Карагандинской области на территории Бухар-жырауского района задержана автомашина марки "Toyota Land Cruiser" под управлением 63-летнего жителя города Караганды.

Из салона данной автомашины изъято 2 туши диких животных, гладкоствольное оружие и патроны. Задержанный дал признательные показания. — По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.337 УК (незаконная охота). Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК разглашению не подлежит, — сообщили в ДП Карагандинской области.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!