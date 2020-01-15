Волки держат в страхе сельчан в Жамбылской области

В регионе насчитывается около 2 тысяч особей волков.

В Жамбылской области волки держат в страхе села Таласского района, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Серые хищники нападают на домашний скот. Сначала добычей были только овцы, но теперь хищники перекинулись на лошадей. Они уже загрызли больше 50 животных. Сельчане говорят, что справиться с кровожадными вредителями не могут, так как самостоятельный отстрел этих животных запрещен. На домашний скот Нурбакыта Сейткали волки нападали уже несколько раз. В итоге задрали 15 овец. Поэтому в хозяйстве всегда начеку. Оберегать скотину от серых разбойников приходится и ночью. Последнее нападение фермеру едва не обернулось миллионными убытками. Если бы он вовремя не отреагировал на беспокойство скота, то мог лишиться сразу ста овец. Прогнать ночных визитеров пришлось выстрелом вверх.

После нападения волков приходится резать скот, другого выхода нет. Если бы я вовремя не выбежал, хищник загрыз бы всех овец. Кошара закрыта и животным не убежать от опасности. Волк этим пользуется и нападает на скот. Некоторую добычу он уносит с собой, - сказал Нурбакыт Сейткали, фермер.

В постоянном страхе серые хищники держат большинство крестьянских хозяйств. В селе Майтобе Таласского района волки загрызли несколько лошадей. Поймать серого нелегко. Отстрел волков запрещен законом. Поэтому в борьбе с ними нужно задействовать охотничьи хозяйства, говорят местные жители.

Волки приходят со стороны той горы, когда замерзает лед на озере Биликоль. В том направлении есть фазенды. Слышала, что в сентябре загрызли 60 голов скота. А у нас в хозяйстве 15. Например, вчера задрали одну овцу, а еще одному барану оторвали курдюк и поломали лапы, - отметила Сарсекуль Стамбекова, жительница села Орнек.

Специалисты говорят, что можно застрелить волка, проникшего в кошару. Только все случаи должна регистрировать специальная рабочая группа. Недавно создали комиссию по регулированию численности волков и разрешили отстрел. Отстреливать можно 40% хищников.

В этом году в связи с увеличением количества нападений волков на домашний скот этот вопрос поднимается на республиканском уровне. Поэтому создана рабочая группа. Ответственные специалисты решают совместно данный вопрос, - уточнил Болат Асанбеков, зам. руководителя инспекции лесного хозяйства и животного мира.

В регионе насчитывается около 2 тысяч особей волков. Сейчас специалисты выясняют места частых нападений хищников и мониторят ситуацию.

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