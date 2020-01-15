Траты казахстанцев выросли на 10% за год

Только в столице расходы домохозяйств сократились по сравнению с предыдущим годом, во всех остальных регионах наблюдается рост.

В третьем квартале 2019 года денежные расходы домохозяйств в Казахстане увеличились на 10,1% за год, до 569,6 тыс. тенге, сообщает zakon.kz со ссылкой исследование finprom.kz.

- Для сравнения: в аналогичном периоде предыдущего года сумма расходов домохозяйств составляла 517,5 тыс. тг, при росте на 8,1% за год. В среднем за последние пять лет расходы домохозяйств растут на 8,2% за год, - отмечают аналитики.

При этом расходы в среднем на одно домохозяйство в городской местности составили 591 тыс. тенге, в сельской местности — 531,4 тыс. тенге.

В региональном разрезе наибольшие затраты несут домохозяйства в Алматы: в третьем квартале 2019 года сумма расходов составила 677,9 тыс. тг — на 18% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года (574,4 тыс. тг).

Расходы домохозяйств Атырауской области выросли на 9,8% за год и составили 659,7 тыс. тг; в Карагандинской области сумма расходов достигла 645,8 тыс. тг, увеличившись на 10% за год. В пятёрку регионов с наибольшей суммой затрат домохозяйств также вошли Нур-Султан (644,5 тыс. тг) и Мангистауская область (641 тыс. тг).

Примечательно, что только в столице расходы домохозяйств сократились по сравнению с предыдущим годом: минус 1,4% за год.

Меньше всего тратят домохозяйства Костанайской области (429,2 тыс. тг), Шымкента (468,2 тыс. тг) и Жамбылской области (479 тыс. тг).



Более 92% расходов домохозяйств приходится на потребительские расходы: 528,7 тыс. тг, годовой прирост составил 10,3%. В составе потребительских расходов наибольший рост отмечен по расходам на продовольственные товары (14,1%), при этом максимальное увеличение расходов на продовольственные товары зафиксировано в Алматы (28,4%).

На погашение кредитов и долгов у домохозяйств уходит в среднем 23,7 тыс. тенге, что составляет 4,2% от общей суммы расходов.

Материальная помощь родственникам, знакомым и алименты составили 15,5 тыс. тенге, или 2,7%, а налоги, платежи и другие выплаты — 1,7 тыс. тенге, или 0,3%.

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