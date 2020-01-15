Перечень лекарств и медизделий в рамках бесплатной медпомощи утвердили в РК

В Перечень вошли порядка 140 заболеваний, подлежащих лечению в рамках ГОБМП.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 9 января 2020 года внес изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне, сообщает zakon.kz.

- Утвердить Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными и (или) льготными лекарственными средствами, медицинскими изделиями и специализированными лечебными продуктами на амбулаторном уровне согласно приложению к настоящему приказу, - говорится в документе.

Так, в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями (состояниями) бесплатными или льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями на амбулаторном уровне вошли порядка 140 заболеваний, в том числе артериальная гипертензия, больные с протезированными клапанами сердца, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, ишемической болезнью сердца, вирусными гепатитами, злокачественными новообразованиями и другие.



.

Приказ вводится в действие 1 января 2020 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!