Нигматулин: Мажилис обеспечит необходимую поддержку реализации социальных программ

Депутатам до конца сессии предстоит принять много важных законов.

На первом в наступившем году пленарном заседании Мажилиса Председатель Палаты Нурлан Нигматулин обозначил перед депутатским корпусом приоритеты работы на предстоящий период, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как отметил Спикер Мажилиса, депутатам до конца сессии предстоит принять много важных законов, необходимых для реализации поручений руководства страны в т.ч., касающихся выполнения социальных программ.

Безусловно, в ходе работы над законопроектами будет вестись постоянный диалог с представителями гражданского общества, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Среди важных проектов законов - новая редакция Экологического кодекса, проект Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения", изменения и дополнения в Гражданский процессуальный кодекс. Депутатам предстоит рассмотреть совершенно новый документ - Административный процедурно-процессуальный Кодекс.

Уже сейчас в портфеле Мажилиса находится 61 законопроект.

Необходимо отметить, что важную роль в обеспечении парламентского контроля за различными аспектами деятельности центральных исполнительных органов играет "правительственный час", - сказал Спикер Мажилиса, говоря о предстоящей работе.

До конца нынешней сессии перед депутатами Мажилиса в рамках "правительственного часа" выступят 10 членов Правительства с информацией по проблемам внутренней и внешней политики, экономической и социальной жизни страны, находящимся в центре внимания казахстанской общественности.

- Будут проведены парламентские слушания на такие актуальные темы, как "Совершенствование законодательных основ оказания юридической помощи" и "Качество среднего образования в городских и сельских школах. Проблемы и пути их решения". Таким образом, основными направлениями в деятельности Мажилиса по-прежнему будут повышение качества законотворчества, усиление контроля за деятельностью центральных исполнительных органов, - резюмировал Нурлан Нигматулин.

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