Премьера парижских ароматов состоялась в Казахстане

Первая точка продаж уже действует в Салоне Высокой Парфюмерии Le Grand Parfum, в лобби отеля Rixos Almaty.

Салон Высокой Парфюмерии Le Grand Parfum представил роскошную коллекцию ароматов всемирно известного бренда высокого класса HFC (Haute Fragrance Company).

Премьера в Казахстане состоялась в конце прошлого года и опередила многие страны.

На сегодняшний день HFC Paris входит в пятерку самых востребованных и любимых брендов нишевой парфюмерии в России. В основе успеха - оригинальная концепция, по принципу которой ароматы HFC Paris создаются как парфюмерные арт-объекты. При создании ароматов участвуют не только парфюмеры, но и иллюстраторы.

В начале создается иллюстрация к ароматам, после композиция ароматов рождается парфюмером на эмоциях, чувствах, впечатлениях в процессе визуализации образа. Так, в разработке коллекции Magic приняла участие австралийская художница Меган Хесс известная своими иллюстрациями к книге "Секс в большом городе". Над коллекцией Original работали испанец Атруро Элена, а над азиатской - трудился китайский художник Ким Цу.

"Мы носим любовь повсюду", "Чувственные поцелуи", "Индийская Венера", "Танцующий на мечах" - названия ароматов передают чувства и эмоции, заключенные во флаконах Парфюмерии от Кутюр Haute Fragrance Company (HFC Paris).

Примечательно, что флакон отливается вручную на старинном заводе в Нормандии, где затем покрывается белой глянцевой или черной матовой эмалью. Каждая иллюстрация наносится при помощи специальной технологии, созданной специально для HFC .

Для Казахстана появление данного бренда, как подтверждение идеи всегда быть на шаг впереди, стремиться предложить лучшее и впечатлить новыми продуктами брендов высокой категории казахстанцев. Подобное сотрудничество с ведущими мировыми брендами высокого класса - это знаковое событие в индустрии красоты Казахстана, значительный вклад в развитие бьюти-бизнеса.

Первая точка продаж уже действует в Салоне Высокой Парфюмерии Le Grand Parfum, в лобби отеля Rixos Almaty.

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