Борьба с коррупцией. Шымкентских чиновников привели в СИЗО

Слуги народа признались, что увиденное их напугало.

Чиновников решили ознакомить с условиями содержания в СИЗО и рассказать о быте заключённых. За колючей проволкой побывали районные акимы и руководители подразделений, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Многие были потрясены увиденным. Некоторые госслужащие даже признались, что испытали страх во время экскурсии.

На своеобразную экскурсию в городской следственный изолятор чиновников привезли на автобусе. Районные акимы, их заместители и руководители управлений горадминистрации. Всего свыше 60-ти человек. Заметив телевизионных операторов некоторые, гости начали прятать лица под медицинской маской.

В этом СИЗО около 600 подследственных и 35 осужденных за нетяжкие преступления. В основном это коррупционеры, мошенники и вымогатели. Пока чиновников знакомили с условиями содержания, сидельцев на время вывели в соседний корпус. Гостям показали камеры арестантов, рассказывали, за что нарушителей режима обычно отправляют в «одиночку». Во время экскурсии многие из них так и не отважились войти в помещение и осмотреться.

Позже чиновники признались, что увиденное их напугало. Такого эффекта как раз и ждали организаторы экскурсии. Сотрудники местной антикоррупционной службы надеются, что после уведенного чиновники лишний раз подумают, прежде чем брать взятки. Кстати, ранее в СИЗО для ознакомления уже привозили директоров школ. Результат есть.

Наши меры способствуют минимизации коррупционных проявлений в нашем городе. Даже здесь присутствие, само условие содержания оно негативно влияет на психологическое состояние человека. Поэтому я думаю, оно положительный эффект свой даст, - сказал Нариман Касымбеков, руководитель управления департамента АДГСПК Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте госслужащие совершили 60 коррупционных преступлений. Больше всех берут взятки полицейские и учителя. Организаторы акции планируют и дальше проводить экскурсии по СИЗО. Правда, пока не ясно, кого в следующий раз отправят в ознакомительное путешествие.

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