Замдиректора Аральского колледжа подозревают в вымогательстве взятки за трудоустройство
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
Фото : zakon.kz15 января 2020, 11:34
Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя директора ГККП "Аральский многопрофильный колледж" Управления образования Кызылординской области" по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает zakon.kz.
- Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 400 тыс. тенге должностным лицам ГУ "Управление образования Кызылординской области" за трудоустройство в указанный колледж учителем, - рассказали в Антикоррупционной службе.
Процессуальное задержание в отношении него не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.
Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.
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