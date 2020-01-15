Замдиректора Аральского колледжа подозревают в вымогательстве взятки за трудоустройство

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

Антикоррупционной службой Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении заместителя директора ГККП "Аральский многопрофильный колледж" Управления образования Кызылординской области" по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает zakon.kz.

- Он подозревается в подстрекательстве гражданина к даче взятки в сумме 400 тыс. тенге должностным лицам ГУ "Управление образования Кызылординской области" за трудоустройство в указанный колледж учителем, - рассказали в Антикоррупционной службе.

Процессуальное задержание в отношении него не применялось в связи с признанием вины и дачей подозреваемым и его защитником обязательства о явке.

Окончательное решение о степени виновности подозреваемого будет вынесено судом.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!