На таксиста в Алматы напал с ножом пьяный мужчина

Хулиган задержан.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на таксиста в Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

По информации ведомства, 12 января таксист подвозил семейную чету с двумя детьми до одного из жилых комплексов микрорайона Шугыла. При высадке пассажиров, водитель заметил, что во время пути одного ребенка вырвало на сиденье автомобиля, за что он потребовал дополнительную оплату на мойку авто. Это требование послужило причиной конфликта между водителем и клиентом, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем, мужчины сошлись на том, что отец заведет детей и супругу домой и вынесет дополнительную сумму, оставив в залог мобильный телефон водителю.

Спустя около 5-7 минут клиент вышел во двор и подходя к водителю, нанес ему два удара ножом. Первый удар был нанесен в область локтя левой руки, второй удар пришелся в область живота, после чего потерпевший гр.Б., начал убегать от нападавшего, - отметили в пресс-службе.

В этот же день данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования УП Наурызбайского района.

По данному факту подозреваемый задержан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!