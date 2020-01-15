Казахстан является вододефицитной страной - Токаев

Казахстан теряет около 93 млрд тенге ежегодно в результате опустынивания, вызванного засухой.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложения по сохранению водного баланса в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На встрече представителей Президентского молодежного кадрового резерва докторант PhD Зульфия Сулейменова, диссертация которой посвящена водному сотрудничеству в бассейне реки Сырдарья, озвучила ряд мер, которые позволят улучшить водный вопрос в Казахстане.

Уже сегодня мы сталкиваемся с водными рисками. Казахстан теряет около 93 млрд тенге ежегодно в результате опустынивания, вызванного засухой. Хотела бы внести ряд предложений в водную и экологическую повестку нашей страны. Во-первых, нужно сократить водоемкость экономики. Мы производим товары , на изготовление которых затрачивается огромное количество воды, — сказала Сулейменова.

Также она предложила усилить меры по предотвращению загрязнения подземных вод, а также более эффективней выстраивать эффективное сотрудничество с соседними странами.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в свою очередь отметил, что Казахстан является вододефицитной страной, поэтому этой проблематикой нужно заниматься очень серьезно.

По его словам, задачи по сохранению воды сейчас поставлены перед специальным ведомством – министерством экологии, геологии и природных ресурсов, а также в целом перед правительством.

С одной стороны нам нужно внедрить новые подходы, новые технологии к экономии воды. Действительно нужно, я повторяю , постепенно избавляться от производств, которые требуют очень большого водообеспечения. Это с одной стороны. С другой стороны – вы правильно говорите о том, что нужно ставить вопросы рационального водопользования трансграничных рек с сопредельными государствами, что мы и делаем по дипломатическим каналам. Но упрощать проблему , конечно же ,нельзя, потому что это сложная проблематика, — подчеркнул Токаев.

Он добавил, что география Казахстана распорядилась таким образом, что все трансграничные реки протекают в направлении Казахстана.

Верховье рек находится в сопредельных государствах, низовье – у нас. Поэтому мы должны исходить из географии и естественно вести соответствующие переговоры, — заключил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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