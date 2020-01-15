Комиссия установит ущерб от падения обломков ракеты в Актюбинской области

Работа комиссии может продолжаться еще порядка десяти дней.

В кулуарах Мажилиса Парламента РК заместитель министра обороны РК - начальник генерального штаба ВС РК Мурат Бектанов прокомментировал падение обломков от ракеты в Актюбинской области, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас министерство обороны вносит предложения по внесению изменений в соглашение в части обеспечения безопасности нашей территории и объектов. Комиссия еще дорабатывает, еще не доработала…Согласно соглашению, если будет какой-то ущерб, то естественно будет компенсация, - сказал он.

По его словам, о какой-либо компенсации будет понятно только после окончания работы комиссии.

Это комиссия еще дорабатывает, там еще работают местные органы исполнительной власти, работает комитет по ЧС, о компенсации будет известно после отработки этой комиссии. Работа комиссии может продолжаться еще порядка десяти дней, - уточянил Бектанов.

Как сообщалось ранее, обломки, обнаруженные в Актюбинской области Казахстана, якобы имели отношение к ракете российского оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Позже выяснилось, что это фрагменты геофизической ракеты, предназначенной для изучения верхних слоев атмосферы. Обломки осматривала комиссия, состоящая как из российских специалистов, так и из казахских. Фотографии с места крушения неизвестного летательного аппарата на днях опубликовали ряд СМИ.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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