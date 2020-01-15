Казахстанцы смогут контролировать госрасходы в регионах

Каждый голос должен быть услышан, сказал президент.

Для учета мнения жителей конкретного региона относительно государственных расходов будет реализован проект бюджета народного участия​​​​​​​, сказал на встрече с представителями Президентского молодежного кадрового резерва Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

- Нашим принципом является инклюзивность. Заинтересованные граждане должны иметь возможность принимать участие в обсуждении важнейших решений. Каждый голос должен быть услышан. Для этого предстоит развивать соответствующие политические механизмы, — сказал Токаев.

По его словам, в целях учета мнения жителей конкретного региона относительно государственных расходов будет реализован проект бюджета народного участия.

- В целях учета мнения жителей конкретного региона относительно государственных расходов будет реализован проект бюджета народного участия. Портал открытого правительства должен расширить возможности граждан в обсуждении важных решений. Казахстанцы не должны воспринимать чиновников как некую касту избранных, которые кулуарно принимают решения, касающиеся всего общества. Чиновники не должны быть неприкасаемыми, — заявил глава государства.

Он напомнил, что государственные служащие – это часть народа, работают для народа и среди народа.

- Это все не ради красного словца. Это все для того, чтобы притворить в жизнь. Убежден, именно граждане должны давать конечную оценку деятельности государственных служащих, о чем я говорил в послании. Другой вопрос, как к этому прийти. Вы знаете, что в рамках национального совета общественного доверия инициирован пакет реформ по усилению роли гражданского общества в системе государственного управления. Эта работа, безусловно, будет продолжена, — заверил Президент Казахстана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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