Токаев рассказал о случаях покровительства на госслужбе

Президент напомнил, что в структуре государственного аппарата в последние годы изменения проходили свыше 500 раз, что способствовало оттоку специалистов из госорганов.

В государственной службе все еще есть случаи покровительства и продвижения по службе через влиятельных опекунов, сказал на встрече с представителями Президентского молодежного кадрового резерва Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

В отчетах показатели сменяемости в госорганах в целом в пределах нормы – 6-10%. На деле всем очевидно, что кадровый состав при смене министра или акима тоже значительно меняется, — сказал глава государства.

Он добавил, что, пытаясь работать по старому, некоторые государственные служащие фактически тормозят модернизационные процессы в стране.

Отсутствуют нормативы численности руководящих работников. Не всегда соблюдаются принципы меритократии. До сих пор имеются случаи покровительства, продвижения по служебной лестнице по знакомству, через влиятельных опекунов. Это же ведь правда. Все это мы знаем. Это не допустимо. Такую систему нужно подвергать критическому анализу, в том числе через общественное мнение. По-другому нельзя, потому что главное – результат, — заявил Токаев.

Президент напомнил, что в структуре государственного аппарата в последние годы изменения проходили свыше 500 раз.

Постоянная реорганизация способствовали оттоку специалистов, как следствие отсутствовала преемственность, что сказывалось на эффективности деятельности госорганов. Для государственного аппарата институциональная память имеет первостепенное значение. О какой памяти может идти речь, если руководители подразделений и даже ведомств, как стрекозы скачут с одной должности на другую? Казахстану необходима новая модель государственного управления, адекватная запросам общества, эффективная и справедливая, — сказал глава государства.

По его словам, в Казахстане уже приступили к реформе в системе государственного управления, постепенно будет сокращаться численность госслужащих, а высвободившиеся средства направят на материальное стимулирование наиболее полезных сотрудников.

2024 году количество госслужащих и работников национальных компаний планируется сократит, как я сказал в послании, на 25%. Это будет происходить не механически, а в результате пересмотра функционала. То есть сокращение несвойственных для госорганов, функции передачи на аутсорсинг или гражданскому обществу, — заключил Токаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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