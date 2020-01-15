Остался месяц для подачи упрощенной налоговой декларации - ДГД

Порядок исчисления остается прежним-налог уплачивается с полученного дохода по ставке 3% (1,5 % подоходный налог, 1,5% социальный налог).

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что налогоплательщикам, работающим по специальному налоговому режиму на основе упрощенной декларации, необходимо до 15 февраля 2020 года подать упрощенную декларацию для субъектов малого бизнеса, передает zakon.kz.

Форма предоставляется:

За 1 полугодие 2019 года в срок до 15 августа 2019 года;

За 2 полугодие 2019 года в срок до 15 февраля 2020 года.

Условия применения специального налогового режима:

- Порядок исчисления остается прежним-налог уплачивается с полученного дохода по ставке 3% (1,5 % подоходный налог, 1,5% социальный налог);

- Размер месячного расчетного показателя не должен превышать – 24 038 МРП (63 724 738тг. МПР на 2020 год - 2651тг);

- Численность работников - до 30 человек (включая индивидуального предпринимателя).

Кроме того, с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года лица, применяющие СНР, а также предприниматели, являющиеся субъектами микро и малого бизнеса, освобождаются от уплаты налогов:

- Сумма КПН/ИПН (кроме удерживаемого у источника выплат);

- Сумма социального налога;

- Сумма единого земельного налога.

Не подлежат освобождению от уплаты налогов:

- Деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- Производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;

- Деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;

- Проведение лотереи;

- Деятельность в сфере игорного бизнеса;

- Деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;

- Банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

- Аудиторская деятельность;

- Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

- Деятельность кредитных бюро;

- Охранная деятельность;

- Деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

- Деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

- Реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти;

- Розничная реализация отдельных видов нефтепродуктов бензина, дизельного топлива и мазута;

- Внешнеэкономическая деятельность.

Вместе с тем в ДГД сообщили, что 17 января 2020 года в 15.00 часов пройдет республиканская акция "О налогах простым языком..." по разъяснению основных нововведений в Налоговый кодекс в ТРЦ, ЦОНах, банках.

Акция проводится в рамках работы Проектного офиса "Қаржы министрлігі – Адалдық алаңы" для своевременного реагирования на вопросы и предложения, поступающие от населения, с целью пропаганды открытости и доступности деятельности Министерства финансов.

Места проведения акции уточняются и будут сообщены дополнительно.

По всем интересующим вопросам обращаться по т. 267-69-97.

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